14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 14 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 14 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van-Erciş karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında çuvalda 9 plastik şişede 14 kilo 800 gram likit metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.A.Y, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA