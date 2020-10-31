14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi
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14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi

31.10.2020 01:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:14

Anadolu Otoyolunun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolunun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta, 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda 2 araç durduruldu.

Narkotik köpeği Stark'ın da destek verdiği aramalarda, LPG tankının arkasına zulalanmış vaziyette 73 paket 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi
14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi
14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi
14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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