14 kazla başladı, şimdi binlercesini yetiştiriyor
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14 kazla başladı, şimdi binlercesini yetiştiriyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 yıl önce 14 kazla yetiştiriciliğe başlayan Yunus Orkin, devlet desteğiyle şimdi binlercesini yetiştiriyor.

14 kazla başladı, şimdi binlercesini yetiştiriyor
29.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:51

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 yıl önce 14 kazla yetiştiriciliğe başlayan Yunus Orkin, devlet desteğiyle şimdi binlercesini yetiştiriyor.

'Genç Çiftçi' projesi kapsamında devlet desteği alan Yunus Orkin, şimdilerde ise ortağı Cengiz Doğan ile birlikte yetiştirdikleri kazları yumurta, civciv ve etlik olarak bölge illerine satıyor. Kaz yetiştiricisi Orkin, Güroymak'ta ve Hasköy'de bulunan çiftliklerde bu yıl 30 bin civciv ürettiklerini, bu yıl sonuna kadar hedeflerinin 80-100 bin civarında olduğunu söyledi. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaz yetiştiriciliğini sürdüren Yunus Orkin ise bölgedeki keçi ve koyundan daha çok getirisi olan kaz için desteklerin artırılması gerektiğini kaydetti. Orkin, "Kaz yetiştirme işine 6 yıl önce hobi olarak 14 kazla başladım. İşimi büyütmek için 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında küçük bir destek alarak işimi büyüttüm. Bölgemiz kaz yetiştiriciliği için mükemmel bir bölge ve hak ettiği değere ulaşma yolundu. İşimizi büyüttük. Üretimimiz çok güzel. Bu kazlar damızlık olduğunda tanesi 250-300 liradan alıcı buluyor. Bir haftalık civcivlerimiz 80-90 lira arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor. Çok karlı bir iş, üreticilerimize tavsiye ediyorum. Bu bölgedeki gençlerimize özellikle sesleniyorum. Gidip batıda inşaatlarda çalışmasınlar. Gelip kendi köylerinde imkanları varsa bu işi yapsınlar, çok karlı bir iş. Biz bu kazları üreticiye geri alma garantisiyle satıyoruz. Kar oranı koyun ve keçiye nazaran daha da yüksek" diye konuştu.

Öğretmenlik mesleğini bırakarak bir süre inşaat sektöründe çalışan, daha sonra kazlara olan ilgisinden dolayı Muş'un Hasköy ilçesine gelen Cengiz Doğan, çiftliğinde 3 bine yakın kaz olduğunu söyledi. Ortağı ile birlikte hedeflerinin kaz çiftliğini daha da büyütmek olduğunu belirten Doğan, "Öğretmenliği bırakıp bir süre inşaat sektöründe çalıştıktan sonra kaz yetiştiriciliğine olan merakım ve bu sektördeki kazanç beni kaz yetiştiriciliğine yöneltti. Yaklaşık 2 yıl önce bu işe girdim. Yetiştirdiğimiz kaz cinsi gerek et gerekse yumurta açısından verimli olan bir türdür. Almanya'da Mast adı ile biliniyor. Son 3 yıldır da ülkemizde birçok çiftlikte yetiştiriliyor. Verimi ve ticari kombin olarak getirisi ile çok önemlidir. Ülkemizde kaz denildiğinde akla ilk gelen köy kazlarımız oluyor. Oysa ki bu Mast kazı yerli kaza göre kat kat daha verimli olduğunu gördük. Bütün girişimcilere de sesleniyorum. Bu işi yapsınlar. Ancak tek şartla; bunu yaparken, özellikle bu işin hakkını vereceklerse yapsınlar. Bunu hobi olarak yapayım derlerse hiç yapmasınlar. Çok karlı bir iş, getirisi çok yüksek bir iş. Bu işe bin adet kazla başladım. Bu meslekte 2'nci yılım. Bu yıl 30 bin adet civciv sattım. Hedefim bu yıl 80-100 bin civarında civciv üreterek satmaktır. Onu da bu yıl başaracağıma inanıyorum. Şu anda bin anaç, bine yakın da 2 aylık civcivlerimiz var. Bunu inşallah yıl sonuna kadar çok güzel yerlere taşıyacağıma inanıyorum. İklim ve coğrafya olarak bölgemiz kaz yetiştiriciliğine elverişlidir. Özellikle iklim ve mera alanlarımız çok güzeldir. Bu olmazsa sadece kazlara yem vermekle olmuyor. Kazlar yüzde 70 oranında meralarda otlayarak da doyuyor. Mast kazı hiç kara gereksinim duymadan kendi yağını oluşturan ve en lezzetli kaz cinsidir. Bunları başta Irak, Kuveyt, İran olmak üzere bazı Orta Doğu ülkelerine satıyoruz. Son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu illerinden de rağbet gelmektedir. Bir kazı et olarak değil, civciv olarak üretip satıyoruz. Ancak et olarak da satıldığında ciddi girdiler sağlıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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