14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
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14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 yaşındaki Yusuf Buğra G. ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut - Eren Kan/İHA)

14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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