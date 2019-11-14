14 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

14.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:20

İZLANDA

20.00 Ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 9'uncu maçında, İzlanda'yı konuk edecek. Milli takımın 19 puanla lider olduğu grupta, İzlanda ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor

22.45 Grupta 19 puanla Türkiye 'yi takip eden Fransa ise 3 puanla sonuncu durumdaki Moldova'yı ağırlayacak.22.45 Gecenin diğer maçında 12 puanla dördüncü sıradaki Arnavutluk, 3 puanla beşinci basamaktaki Andorra ile sahasında karşılaşacak.

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte seçim yapılıp yapılmayacağı Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak

BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE-Sarı-lacivertli ekip, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

BASKETBOL2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri19.00 Sırbistan - TürkiyeTHY Euroleague20.30 Anadolu Efes - Zenit

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ22.45 İngiltere - Karadağ22.45 Çekya - Kosova22.45 Sırbistan - Lüksemburg22.45 Portekiz - Litvanya

BRAND SPORT SUMMIT 201912.00 Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius konuşma yapacak.14.35 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuşma yapacak

BİNALİ YILDIRIM ALSANCAK VE GÖZTEPE STATLARININ İNŞAATLARINI DENETLEYECEK

Eski Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını denetleyecek.

- 12.30 TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği seçimli genel kurulu gerçekleştirilecek

Kaynak: DHA