14 Kasım Pazar yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Kasım Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

14 KASIM YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aziz

22:45 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

Ana Hafta Sonu 20:00 Elbet Bir Gün

01:30 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Kuşu

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

00:15 Sana Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

11:45 Tahin Pekmez

14:30 Kırmızı Oda

20:00 MasterChef Türkiye

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