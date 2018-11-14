14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dünya diyabet günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mardin Devlet Hastanesinde, diyabetli çocukları ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında Sirkhane ekibince gösteri yapıldı.

Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülay Can Yılmaz, yaptığı açıklamada, bölgede sıklığı artan "Tip 1" diyabet hastalığının tanı ve tedavisi, beslenme önerileri ve karbonhidrat sayımı konularında bilgilendirme yaptı.

Diyabetin, kan şekeri yüksekliği ile seyreden ve insülin eksikliği sonucu gelişen bir hastalık olduğunu belirten Yılmaz, dünyada yaklaşık 18 milyon "Tip 1" diyabet hastasının olduğunu, Türkiye'de ise 15 binden fazla 18 yas¸ altı diyabet hastası bulunduğunu ifade etti.