Mersin'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, diyabet tedavisi gören çocukların morallerini yükseltmek ve tedavilerine olumlu katkı sağlamak için şenlik düzenlendi.

Çocuklarının ailelerinin yanı sıra doktorların, eğitimcilerin ve gösteri ekiplerinin katıldığı şenlikte dans eden ve şarkı söyleyen çocuklar eğlendi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, diyabetle mücadelede moral ve motivasyonun önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin çocukları olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Tarsus ilçesin de de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarsus Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yarenlik Alanı'nda vatandaşlara ücretsiz kan tahlili yapıldı.

Hastane Başhekimi Ahmet Serdar Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilgilendirerek, diyabet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurdukları stantta kan şekeri ölçümünün yanı sıra bilgilendirici broşürler de dağıttıklarını aktardı.

Erdemli ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.