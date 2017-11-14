Mersin'in Tarsus ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Tarsus İlçe Sağlık ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Füsun Kaleli, farkındalık yaratmak için stant açarak, vatandaşlara ücretsiz şeker taraması yaptı.



Kaleli, yaptığı açıklamada, dengeli ve düzenli beslenme ile düzenli fiziksel aktivitede bulunmanın diyabete karşı mücadelede en etkili yol olduğunu belirtti.



Gün içerisinde yaklaşık 500 kişiye şeker taraması yaptıklarını belirten Kaleli, "Diyabet, insülin hormonunun yokluğu veya yetersiz olması durumunda kan şekerinin hücre dışında ve kanda yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Stantta şeker taraması yapılan vatandaşlarımızı da bilgilendirdik." dedi.