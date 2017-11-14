Kadirli ilçesinde, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı.





Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Şehit Osman Yurdusev Parkı'nda kurulan stantta diyabetle ilgili toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla vatandaşlar uyarılarak, şeker ve tansiyon ölçümü gerçekleştirildi.





Belediye Başkanı Ömer Tarhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, asıl mesleğinin hekimlik olduğunu belirterek, diyabet hastalığının dünya genelinde arttığını söyledi.





Şeker hastalığının en önemli nedenlerinin başında hareketsizlik ve şişmanlığın geldiğini ifade eden Tarhan, "Bu hastalık Türkiye ve dünya genelinde artıyor. Herkesin çok önemli olan bu hastalığa karşı bilinçli olması gerekiyor. Önlem alınmaması halinde insana ciddi oranda zarar verebilmektedir. Kadirli Belediyesi olarak diyabet konusunda insanları sağlık kuruluşlarına yönelterek, şeker ve tansiyon ölçümü yaptık. Sağlıklı yaşam için sağlığımıza dikkat edelim" diye konuştu.