14 Kasım 2021 Haberleri
14 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı
- 15'lik Türk Enes Sali yine tarihe geçti! Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu
- Saatli kavşağın ortasına park edilen tır vatandaşları şaşkına uğrattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle söyleşiye damga vuran sözler: En kıdemli lider benim
- Kadın mı erkek mi? İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Çanakkale türküsünü söyledi
- Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! 40 kişi birbirine girdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! Kılıçdaroğlu'na 'Kemal Amca' diye seslenince salonda alkış koptu
- Futbolu bırakıyor mu? Arda Turan merakla beklenen kararı verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ortaya çıkışına vesile olan anısını anlattı
- Meteoroloji'den sis uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek
- Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı
- Pierre-Emerick Aubameyang'dan ezeli rakibi için olay sözler: Orada oynayacağıma emekli olurum
- Rusya'yı tek golle deviren Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu
- Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı çıkış: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar
- Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
- Dünya Kupası'nın eşiğine gelen A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak
- 6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi
- Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! Beşiktaş'ın yıldızları böyle devam ederse kulüple bağları kesilecek
- Samsun Valiliği, '2 doz aşısı olmayan şehre alınmayacak' haberlerini yalanladı
- Son Dakika: Türk Hava Yolları, 15 Kasım'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları durdurdu
- Düğünde havaya ateş açılması, 2 kişinin ölümüne sebep oldu
- CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
- Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı
- Melih Gökçek'in acı kaybı! Kayınvalidesi 107 yaşında hayata gözlerini yumdu
- 18 ayrı suçtan aranan adam, kaçmaya çalışınca jandarma tarafından vuruldu
- Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! O anları Twitter'dan paylaştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Karadağ maçına gidecek
- Kediyi tekmeleyerek kahkaha attıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştılar
- Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Rekor ücretle geri dönüyor
- Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü
- Ronaldo, Solskjaer'in kuyusunu kazıyor! Yönetime bizzat istediği teknik direktörün ismini verdi
- Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren 'Biden'den kim para aldı?' sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
- Anne babasını öldürüp intihar eden gencin arkadaşlarına 'hoşça kalın' mesajı attığı ortaya çıktı
- İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
- Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu
- Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz
- Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu
- Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı
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