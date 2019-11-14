14 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

14.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

05:20 İngiltere Premier Lig Özetler

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Avrupanın Paslaşması

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 A Milli Futbol Takımı Goller

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Avrupa Yolunda

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

17:30 Maça Doğru

20:00 Spor Merkezi

20:45 Devre Arası

21:00 Spor Artı

21:45 Maçın Ardından

23:45 UEFA EURO 2020 Eleme Karş.

23:45 Türkiye - İzlanda

Kaynak: InterSinema.com