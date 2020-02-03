14 kadın, İBB'den Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında suç duyurusu dilekçesini sundu

03.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:30

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan ve Cuma günü savcılığa ifade veren İSMEK'İN eski bölge sorumlusu 14 kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında yazılı suç duyurusunu savcılığa sundu.

Cuma akşamı avukatları Ferah Yıldız ile beraber Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek sözlü olarak ifade veren eski İSMEK'li 14 kadın, bugün suç duyurusu dilekçelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçede, Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Erkan Duyar'ın "Alenen hakaret", "Görevi kötüye kullanma", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DEFA GÖRMESİNE RAĞMEN HAKARETLERDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edildi.

"KAÇINIZ BEKARSINIZ EL KALDIRIN"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza Müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuz ve kokuyorsunuzdur. Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere...Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız" şeklinde ithamlarda bulunduğu belirtilen dilekçede, şüphelinin müştekilere mobbing uyguladığı, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) hükmü bulunan "Alenen hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği kaydedildi.

ESKİ YÖNETİCİLERİN BİLGİ VERDİĞİ İDDİASIŞüpheli Yeşim Meltem Şişli ve diğer şüpheli Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) müdürü Erkan Duyar'a müştekilerden önce görevden alınan eski üst yöneticiler tarafından kurumun tüm çalışmalarıyla ilgili bilgilerin verildiği kaydedilen dilekçede, Erkan Duyar'ın müdürlüğe kendisiyle çalışacak 5 adet asistanı işe aldığı fakat bu kişileri işe girişlerinde farklı iş kollarında gösterildiği iddiasına da yer verildi. Dilekçede, asistan oldukları sözlü olarak müştekilere söylenen kişilerin, 24 Ekim 2019'da WhatsApp'tan gönderdikleri mesajla bölge sorumlularının koordinasyonundaki anlık çalışmalar için kurulan bölge ekibi gruplarına dahil olmak istedikleri ve gruplara girdikleri kaydedildi.

MÜŞTEKİLER GÖREVLERİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİBölge sorumlularının 22 Kasım 2019 tarihinde bir kurs merkezine çağrıldığı belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müdürlük asistanları 22 Kasım 2019'da bölge sorumlularını bir kurs merkezine çağırarak, 'Sizlere öğretmenler arasından akademik çalışma arkadaşları ekliyoruz. Görevlerinizde herhangi bir problem ya da değişiklik yok, siz halen bölge sorumlususunuz. Bu arkadaşlarla geliştirici bir akademik çalışma yürüteceksiniz' denmiş fakat çok kısa bir süre bunun da bir yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Zira kendileri tarafından seçilen bu öğretmen kişiler de 27 Aralık 2019'da bölge WhatsApp gruplarına girmiş ve müştekiler yürütülmesi gereken çalışmalar, duyurular vb. çalışmalar müdürlük tarafından bu kişilere yaptırılmaya başlanarak mobbing arttırılmıştır. Bu süreç tüm baskılara rağmen müştekiler tarafından itidalle yönetilmiş ve görevlerinin gerektirdiklerini eksiksiz yerine getirmişlerdir."

SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYE YÖNELİK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, müştekilere yönelik tüm bu davranışların mobbing göstergesi olduğu ve suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğduğu kaydedildi. Dilekçede, her bir müştekinin kişilik hakları ayrı ayrı zedelendiğinden, suçun ağırlığı ve birden fazla kişiye karşı işlenmesi de göz önüne alınarak zincirleme suç maddesi hükmünün uygulanması da istendi.

Kaynak: DHA

- İstanbul