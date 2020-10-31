14 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
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14 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

31.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:15
14 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ'nün mahrem ceza infaz koruma memuru yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Tekirdağ başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince 24 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenen operasyonda, 2'si ihraç olmak üzere toplamda 23 'Mahrem infaz koruma memuru' bulundukları illerde gözaltına alındıktan sonra sorgulamalarının ardından Tekirdağ Adalet Saray'ına sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenildi. Adliyede sevk edilen 23 kişiden 17'si adli kontrolle, 3'ü ise savcılıktan serbest bırakılırken geriye kalan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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