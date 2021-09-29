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14 ilde 55 suçtan aranan şahıs Malatya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
14 ilde 55 suçtan aranan şahıs Malatya'da yakalandı

Malatya'da 14 ilde 55 ayrı dosyadan aranması bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakaladı.

Malatya'da 14 ilde 55 ayrı dosyadan aranması bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde denetim gerçekleştiren Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri A.P.'nin yapılan UYAP sorgusunda şahsın 14 farklı ilden 55 ayrı dosyadan arandığı tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 36 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılan A.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

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