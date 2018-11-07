14. Ifexpo 2019 Fuarı'na Doğru

İstanbul'da 10-13 Temmuz 2019'da gerçekleştirilecek 14. IFEXPO 2019 Fuarı İzmir'deki firmalara tanıtıldı.

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) iş birliğinde düzenlenen fuarın tanıtımı için bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, fuarların ihracatın artmasında önemli bir paya sahip olduğunu hatırlattı.

Ticaretin yanında sosyal sorumluk projelerine de önem verdiklerini dile getiren Öztürk, "Dünyadaki hazır giyim sektörünün 450 milyar dolarlık bir pazarı var. Türkiye ise bundan yüzde 3,4 pay alıyor ve dünyada 7'nci sıradayız. İşte bizim bunu daha yukarılara çıkarmamız lazım." diye konuştu.

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ise Türkiye'de yaklaşık 70 bin ihracatçı bulunduğuna işaret etti.

Fuar tanıtımına İzmir'deki hazır giyim, ayakkabı, deri ve tekstil sanayinin sektör temsilcileri katıldı.

14. IFEXPO 2019 Fuarı, 10-13 Temmuz 2019'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçeşme İstanbul'da gerçekleştirilecek.