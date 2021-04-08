14 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde 14 farklı hırsızlık ve mala zarar verme olayından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde 14 farklı hırsızlık ve mala zarar verme olayından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Ayanoğlu ve Varsak Karşıyaka Mahallesi ile Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 'iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan Hırsızlık ve mala zarar verme' suçlarına karışan A.T.'yi yakaladı. Şüphelinin çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, 2 otomobil hırsızlığı, 5 mala zarar verme, 7 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 14 ayrı suçtan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı