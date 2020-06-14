14 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

14 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 14 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

14 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
14.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 14 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

14 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 45.176 test yapıldığı ve 1.562 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.330 kişi iyileşti.

14 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.807'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 717, toplam entübe hasta sayısının ise 290 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 151.417 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." cümlelerine yer verdi.

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/540LYBatKN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı
G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Lara Sibel Can Ebru Polat Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Göçük Deprem Bingöl Beşiktaş
Şu an buradasınız: 14 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 23:07:01. #1.15#
title