14 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 14 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 14 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

14 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 45.176 test yapıldığı ve 1.562 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.330 kişi iyileşti.

14 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.807'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 717, toplam entübe hasta sayısının ise 290 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 151.417 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." cümlelerine yer verdi.

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/540LYBatKN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.