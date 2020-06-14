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14 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız""40 kota hedefimiz devam ediyor""Toplu kamplarımız başlayacak"BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek.

14 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi
14.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:38

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız

"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız"

"40 kota hedefimiz devam ediyor""Toplu kamplarımız başlayacak"BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek.

SÜPER LİG18.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

AVRUPA'DAN FUTBOL19.00 Schalke 04 - Bayer Leverkusen (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

19.00 Nordsjaelland - Kopenhag (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)


Kaynak: DHA

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