14 Haziran 2021 Haberleri
14 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- 'Katil' sözlerinden sonra Biden, Putin'i hem övdü hem sert konuştu: Zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım
- Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı
- Bakan Koca'nın işçi ve memurlara aşı müjdesinin ardından MHRS çöktü
- Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini 'Dini sohbetler ediyorduk' diyerek savundu
- Saniye saniye kaydedildi! Nöroloji uzmanı kendisine saldıran şahısla boğuştu
- Youtube, reklam politikasını değiştirdi
- İtiraz Rusya'dan beklenirken ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktı
- Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
- Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu
- Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar
- Son Dakika! Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık
- Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz
- 'Para etmiyor' diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı
- Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık
- Küçük kızın canını hiçe saydılar! Annesinin dizinde metrelerce yol gitti
- Erdoğan'dan 'Biden'la görüşmede 'Sözde soykırım' gündeme geldi mi?' sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
- İngiltere-Hırvatistan maçında bir seyirci tribünden düşerek ağır yaralandı
- Emre Aşık'ın boşanma davasında Yağmur Sarnıç'a zorlama hapsi
- Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor
- Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar
- Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim
- EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
- Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı
- Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu
- Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık
- ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi
- Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
- İzmir'de dört ayrı noktada orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
- Ünlü oyuncu Hakan Ural'dan kendisine 'yandaş' diyenlere manidar cevap: Ömrümüz kuyruklarda geçti
- İlçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele ettiler
- Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı
- Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar
- Buket Aydın'la yeniden barışan Emir Sarıgül ilk kez konuştu: Niyetimiz ciddi
- Arkadaşları görünce inanamadı! Nöroloji doktoruna sokak ortasında silahlı saldırı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
- Koronavirüse yakalandığı için İspanya'da kadro dışı kalan Llorente, model sevgilisiyle tatile gitti