14 Haziran 2020 Haberleri
14 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
15.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:15
- Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca Valilikler'den uyarı geldi
- Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
- Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
- Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
- Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
- Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
- Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
- Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
- Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
- Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
- Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
- Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
- Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
- Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
- Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
- Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
- Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
- Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
- Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
- HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
- Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
- Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
- Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
- Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
- Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
- Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
- Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
- UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
- İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
- Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
- Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
- Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
- Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
- Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
- Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
- Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
- Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı