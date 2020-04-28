14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu 14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu Kovid-19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.

14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu AMASYA - Kovid-19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu. 14 gün önce hastaneye kovid-19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara'nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Kaynak: İHA