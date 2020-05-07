14 günlük süresi dolan 360 kişi kaldıkları yurttan ayrılıyor
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14 günlük süresi dolan 360 kişi kaldıkları yurttan ayrılıyor

14 günlük süresi dolan 360 kişi kaldıkları yurttan ayrılıyor
07.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:26

Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilen 360 Türk vatandaşının 14 günlük gözlem süresi sona erdi.

Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilen 360 Türk vatandaşının 14 günlük gözlem süresi sona erdi. Yurtta kalan vatandaşlar kendileri için ayrılan araçlarla illerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığının tahliye operasyonu kapsamında geçen 23 Nisan günü Azerbaycan'da bulunan 184 Türk Vatandaşı ile Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, uçakla Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yolcular valizlerini teslim aldıktan sonra otobüslere binerek Zonguldak'a hareket etti. 14 günlük gözlem süresini Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda geçiren vatandaşların gözlem süreleri bu sabah itibariyle sona erdi.

Vatandaşlar, AFAD organizasyonuyla yurt binası önüne getirilen otobüslere bindi. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar illerine gönderilmek üzere bindikleri araçlarla yurt binası önünden ayrılmaya başladı. Tahliye çalışmasının gün boyunca süreceği öğrenildi.

Gözlem süresinde kalan bir anne ve 2 yaşında olduğu tahmin edilen küçük kızının da evine gitmek üzere otobüse bindiği görüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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