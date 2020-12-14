14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı açıklamaları: 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Son dakika bilgisine göre Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı en son 30 Kasım 2020 tarihinde yapılmış ve yeni koronavirüs önlem ve tedbir kararları alınmıştı. Toplantıda ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı merak edilirken son alınan kararlarda esneme yapılıp yapılmayacağı da önem kazanıyor. Peki; Kabine Toplantısı kaçta bitecek, ne kadar sürecek?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI 14 ARALIK

Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak. Toplantıda yeni ekonomik destek paketleri de ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini koronavirüs salgını oluşturacak.

14 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Koronavirüs üzerine araştırma yapan isimler 14 günlük kısıtlamanın vaka oranı azaltacağını ifade ediyor. Bu nedenle merak edilen sorulardan biri de bu oluyor. Kabine toplantısı sonrası pek çok soru yanıt bulacak.