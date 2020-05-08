14 günlük karantina süreçlerini tamamlayanlar memleketlerine yolcu edildi
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14 günlük karantina süreçlerini tamamlayanlar memleketlerine yolcu edildi

14 günlük karantina süreçlerini tamamlayanlar memleketlerine yolcu edildi
08.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:05

Balıkesir'de karantina süreçlerini tamamlayan 164 kişi memleketlerine gönderildi.

Balıkesir'de karantina süreçlerini tamamlayan 164 kişi memleketlerine gönderildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 kişi 14 günlük sürenin ardından evlerine gönderildi.

Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina süreçlerini tamamlayan 164 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Kazakistan'dan gelerek Balıkesir'de misafir edilen 164 kişiyi memleketlerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve AFAD İl Müdürü Bayram Şahin yolcu etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Kazakistan'dan gelerek Balıkesir'de 14 günlük karantinaya alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Arıcıoğlu, Balıkesir'de kalan vatandaşların büyük mutlulukla ayrıldıklarını da ifade ederek, 14 gün boyunca onlara en iyi hizmeti sunduklarının altını çizdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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