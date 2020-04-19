14 Günlük karantina sonrası 'En büyük Türkiye' tezahüratı
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Karantina, Adıyaman, Karadağ, Türkiye, Güncel

14 Günlük karantina sonrası 'En büyük Türkiye' tezahüratı

Karadağ'dan Adıyaman'a getirilerek karantinaya alınan 479 kişi, tamamladıkları 14 günlük sürenin ardından alkışlar ve 'En büyük Türkiye' tezahüratlarıyla memleketlerine uğurlandı.

19.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:59
14 Günlük karantina sonrası 'En büyük Türkiye' tezahüratı

Karadağ'dan Adıyaman'a getirilerek karantinaya alınan 479 kişi, tamamladıkları 14 günlük sürenin ardından alkışlar ve 'En büyük Türkiye' tezahüratlarıyla memleketlerine uğurlandı.

Karadağ'da bir elektrik elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan 2'si kadın 479 kişi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile THY'ye ait 3 uçak ile Adıyaman Havalimanına getirilmiş ve Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Safvan Bin Muattal Kız Yurduna yerleştirilerek burada karantinaya alınmıştı. 14 Günlük karantina sürelerini tamamlayan ve pozitif vakayla karşılaşılmaması üzerine 479 kişinin memleketlerine gönderilmesi kararı alındı. 53 Farklı ile gidecek olan 479 kişi için toplam 35 yolcu otobüsü ayarlandı.

Son kontrolleri yapılan kişiler yurt bahçesinde bekletilen otobüslere tek tek alındı. Memleketlerine giden kişiler yurt bahçesinden ve pencerelerinden alkışlar çalarak 'En büyük Türkiye' tezahüratında bulundu. Karantina sürecinin oldukça güzel geçtiğini belirten vatandaş, "Aynen otel konforundaydık, bundan başka söylenecek söz bulamıyorum. Bundan aksisini iddia eden kişiler art niyetli kişilerdir. Gördünüz cumhurbaşkanımız, içişleri bakanımız, dışişleri bakanımız hepsi bizim için uğraşıyorlar. Bundan memnun duymamız lazım. Çok güzel bir süreç geçirdik, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş de, "479 Kişi Karadağ'dan geldi. Dolayısıyla bu misafirlerimizi 15 gün boyunca bizde devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak gerçekten beş yıldızlı otel konforunda gerek temel gerekse de özel ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık. Tüm kurum ve kuruluşlar burada çok önemli bir organizasyona imza atarak ilimizi de en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bütün misafirlerimizi bu akşam yolcu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karantinadan çıkan Cemil Oruç ise, "Süreç çok güzel geçti. Sağlıkçı arkadaşlardan, devletimizden ve herkesten Allah razı olsun. Yaramaz bir durum yoktu çok güzel baktılar. Her gün kontrolümüze geldiler, yemekler çok güzeldi yani sıkıntı olan bir durum yoktu Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Karantinadan çıkan ve memleketi İstanbul'a giden Cihan Duman ise, "Buradaki arkadaşlarla hepimiz oldukça mutlu olduk her türlü konuda. Hizmetten dolayı, yemekten dolayı, kaldığımız yerden dolayı Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Bütün işlemleri tamamlanan 479 kişinin bindiği 35 yolcu otobüsü daha sonra Adıyaman'dan ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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