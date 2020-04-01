14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü"
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Karantina, Kocaeli, Avrupa, Güncel

14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü"

Kocaeli'deki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreci tamamlanan vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediyor.

01.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:01
14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba:

Kocaeli'deki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreci tamamlanan vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediyor. 14 gün boyunca karantinada kalan 5 yaşındaki oğluna kavuşan baba ise büyük sevinç yaşadı.

Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 859'u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli'de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle, havalimanlarına ve 15 farklı güzergahta bulunan 48 şehre götürülerek evlerine en yakın noktada bırakılacak. Yurtlardan tahliye edilen vatandaşlar, 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecek. Duygularını ifade eden vatandaşlar, verilen hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

KARANTİNADAKİ ÇOCUĞUNA KAVUŞAN BABA SEVİNCE BOĞULDU

İzmit ilçesinde bulunan Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada tutulan Fatma Naldemir ve 5 yaşındaki oğlu Ferhat da tahliye edildi. Yurttan çıkan küçük Ferhat'ı karşılayan baba Engin Naldemir ise büyük sevinç yaşadı. 14 gün boyunca karantina altında tutulan oğlu ve eşini çok özlediğini ifade eden Engin Naldemir, "Her gün ölümdü. Onun kokusunu çekmemek ölümdü. Her gün Sürekli telefonla görüştük. 24 saat boyunca onlardan haber aldık. İlk birkaç gün zor olmuş. Ama genel olarak her ley güzelmiş" dedi.

"HİZMET ÇOK İYİYDİ, 5 YILDIZLI OTEL GİBİYDİ"

14 boyunca kaldığı yurtta verilen hizmetten çok memnun kaldığını ifade eden Ali İhsan Avşar isimli vatandaş, "Süreç çok iyi geçti. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun. Kocaeli Valiliği olsun, çalışanlar olsun herkes bizimle çok iyi bir şekilde ilgilendi. Tüm arkadaşlarım verilen hizmetten memnun. 14 gün boyunca odadan dışarı çıkmadık. Kendimizi izole ettik. Hizmet çok iyiydi, 5 yıldızlı otel gibiydi. İnşallah buradan Nevşehir Kapadokya'ya gideceğim. Çok mutluyum. Tüm arkadaşlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA

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