14 gün kapanma kararı alındı mı? 14 gün tam kapanma yasağı geldi mi? 14 gün tam kapanma nedir? 15 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs vaka sayısının 30 binleri bulması sonrası yeni tedbirler gündeme geldi. En çok da 14 gün tam kapanma konusu merak edildi. Peki, 14 gün tam kapanma yasağı geldi mi? 14 gün tam kapanma nedir? 14 gün kapanma kararı alındı mı? 14

Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesiyle gözler bugün Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi başta olmak üzere birtakım yeni önlemlerin alınması beklenirken14 gün kapanma kararı alındı mı? 14 gün tam kapanma yasağı geldi mi? 14 gün tam kapanma nedir, merak edildi.

14 GÜN KAPANMA KARARI ALINDI MI?

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerin büyük bir yararını olmadığını görüyoruz. Bunun da beraberinde yeni kısıtlamalar getireceğini düşünüyorum. Büyük ihtimal bugün de yeni kararlar açıklanacaktır. 30 bin vaka ile Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumundayız. İnsan hareketliliğini azaltma adına bugün adımlar atılacaktır. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı artık gelmiştir.

14 GÜN TAM KAPANMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Saat 10.00'da yasak bitiyor, insanlar hemen dışarıya çıkıyor. Kalabalık oluşturuyor. Toplu taşıma araçlarında kalabalık oluşuyor. Hastalık yayılma fırsatı buluyor. Salgının ne kadar süreceğini bilmediğiniz için 14 günlük kapatma etkili ama kapatmanın ardından gevşemeyle birlikte vaka sayıları artıyor.

Salgında sürdürülebilir tedbirlerle gitmekte fayda var. Aslında birçok tedbir uygulanabilir. Tam kapatma da buna dahildir ama bunların hepsinin artısının eksisinin düşünülmesi lazım. Ekonomik ve sosyal boyutlar da var.