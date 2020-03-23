14 gün kala yakayı ele verdi
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Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa

14 gün kala yakayı ele verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıl önce alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, ehliyetini almaya 14 gün kala kovalamaca sonucu ehliyetsiz olarak yakalandı.

23.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:27
14 gün kala yakayı ele verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıl önce alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, ehliyetini almaya 14 gün kala kovalamaca sonucu ehliyetsiz olarak yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 plakalı bir aracın polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymaması sonucu ekipler harekete geçti. Toprak kavşağı, sanayi kavşağı ve otogar kavşağı trafiğe kesildi. Otomobil Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde trafik ekipleri ve sivil polis otoları tarafından durduruldu. Sürücü B.K. araçtan indirilerek üzeri arandı. Otomobili de arayan ekipler hiçbir şey bulamadı. Trafik ekipleri sürücüden ehliyet ruhsat isteyince gerçek ortaya çıktı. B.K.'nın 2015 yılında ehliyetini alkolden kaptırdığı ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Ehliyetini almaya 14 gün kala ehliyetsizlikten ceza yiyen sürücünün otomobili otoparka çektirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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