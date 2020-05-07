14. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 14. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 14. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ/ DİYET İFTARI

Ramazan'da da fit ve sağlıklı halinizi korumak için iftar ve sahur menülerine dikkat etmeniz gerekiyor. 10. gün iftar menüsünde diyet yapanlara özel lezzetler var. Ramazan'ın 10'uncu gününde lahana çorbası, ızgara tavuk, sebze salatası, ayran ve 2 dilim ekmekten oluşan menü ile kilo almanızı engelleyecek bir iftar yapabilirsiniz.

Kilo kontrolü yapanlar Ramazan'da da formlarını koruyabilirler. Bunun için iftar ve sahur menülerinde dikkatli olmaları gerekiyor. 10. gün iftar menüsü lahana çorbası, ızgara tavuk, sebze salatası, ayran ve ekmek ile sağlıklı bir iftar yapabilirsiniz.

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

LAHANA ÇORBASI

IZGARA TAVUK

SEBZE SALATASI

1 AYRAN

2 DİLİM EKMEK

ZENCEFİLLİ LAHANA ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER (4 PORSİYON)

300 gram beyaz lahana

3 orta boy havuç

2 adet kereviz sapı

2 orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

1 adet pırasa

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı zerdeçal

2 orta boy limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 litre su

Üzeri için

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı acı biber

HAZIRLANIŞI

Soğan ve sarımsakları zeytinyağı ile soteleyin. Ardından lahana, havuç, kereviz sapı, pırasa ve rendelenmiş zencefili ekleyip hafifçe kavurun. Karışıma limon suyu, toz zerdeçal, arzu ederseniz karabiber ve biraz da su ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kısık ateşte pişirin ve ocaktan aldıktan sonra blenderize edip dilerseniz süzgeçten de geçirin. Servis etmeden önce doğranmış maydanoz ve pul biber ekleyerek sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Zencefilli lahana çorbasını fırın köfte ve zeytinyağlı barbunyayla öğle ve akşam yemeklerinde tercih edebilirsiniz.