14.Gün iftar menüsü! 26 Nisan Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı.İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on dördüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik.Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyoruz

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on dördüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

14.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Ezogelin Çorbası

- Fırında Çıtır Tavuk

- Karışık Salata

- Pilav

- Fit Brownie

EZOGELİN ÇORBASI

Yıllardır fazlasıyla sevilen ve şifa niyetiyle içilen ezo gelin çorbası tarifinin en güzel hali ve tam tutan tarifini sizlere sunuyoruz.

Ezogelin Çorbası için gerekli malzemeler

-7 su bardağı su

-¼ su bardağı pirinç

-1 su bardağı kırmızı mercimek

-¼ su bardağı pilavlık bulgur

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 adet orta boy kuru soğan

-2 diş sarımsak

-Karabiber

-Tuz

Meyanesi için gerekenler;

-1 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı zeytin yağı

-2 su bardağı sıcak su

-2 tutam kuru nane

-Tuz

-Kırmızı toz biber

-Karabiber

Ezogelin Çorbası yapılışı;

-Öncelikle soğan ve sarımsağı iri bir şekilde yemeklik olacak şekilde doğrayın.

-Bir çorba tenceresine tereyağını alın ve eritin.

-Önce soğanları sonra sarımsakları kavurun.

-Ardından yıkanmış mercimek, bulgur ve pirinci ekleyerek 1 - 2 tur daha karıştırın.

-Su, tuz ve karabiberi de ekleyin.

-Su kaynama noktasına gelene kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra ise altını kısıp arada bir karıştırarak pişirin.

-Başka bir tencereye zeytin yağını ekleyin.

-İyice ısınınca salçayı ekleyip bir tur çevirin.

-Ardından unu ekleyin ve kavurun.

-Sıcak suyu ve baharatları ekleyerek, kıvam alana kadar karıştırın.

-Diğer tencerede bulunan bakliyatlar pişince, hazırladığımız meyaneyi bakliyatlar ile birleştirin 1 taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Afiyet olsun!

FIRINDA ÇITIR TAVUK

Fırında Çıtır Tavuk için gerekli malzemeler

- 1 kg tavuk göğüsü

- Sevdiğiniz baharatlar (karabiber, kırmızı toz biber, keki, pul biber vs)

- Tuz

- Zeytin yağı

- Esmer şeker

Fırında Çıtır Tavuk yapılışı;

- Öncelikle tavukları biftek şeklinde ince olarak kesin.

- Ardından zeytin yağı, baharatlar, tuz ve esmer şekeri karıştırın.

- Karışımı tavuklara sürün.

- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. (ortalama 30 dakika)

Afiyet olsun!

FİT BROWNİE

Fit Brownie için gerekli malzemeler

-2 tane yumurta

-3 yemek kaşığı dut kurusu (toz haline gelmiş şekilde)

-1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

-1 paket (80gr) şeker ilavesiz çikolata ya da bitter çikolata(yarısından fazlası içine kalanı üzerine)

-1 yemek kaşığı kakao

-Bir cimdik tuz

-1 tatlı kaşığı kabartma tozu

-2 yemek kaşığı iri kıyılmış ceviz(isteğe bağlı)

-½ su bardağı tam buğday unu(azar azar eklenilecek kek kıvamından biraz koyu kıvamda olacak)

Üzeri için;

-İri doğranmış bitter/şeker ilavesiz çikolata

Fit Brownie yapılışı;

- Öncelikle tereyağını küçük teflon tavada ocakta eritip altını kapatın.

- Yağın sıcağıyla çikolatanın yarısından fazlasını ekleyip kaşıkla eritin.

- Büyük bir kaba erimiş çikolatayı ve bir yumurta ekleyip mikserle çırpın.

- Sonra ikinci yumurtayı ekleyip tekrar çırpın.

- Sonra dut kurusu ekle tekrar çırp.

- Un hariç diğer malzemeleri ekleyin ve çırpın.

- En son unu azar azar ekleyin ve ıspatula ile karıştırın

- Küçük boy kare bor camın her yerini tereyağı ile yağlayın ve karışımı dökün.

- Kalan doğranmış çikolataları üzerine bastırmadan gelişi güzel koyun.

- Önceden isinmiş fansız alt üst ayar fırında170 derecede 10-15 dakika pişirin.

- Çok fazla pişirip kurutmayın.

- İçi biraz nemli kalmalı.

- Piştikten sonra 10 dakika bekleyip ılık şekilde servis edin.

Afiyet olsun!

KARIŞIK SALATA