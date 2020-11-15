14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı
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14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı

15.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:51
14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Ş.H gözaltına alınarak tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü son günlerde artan bisiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için başlattığı çalışmada 14 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler Ş.H isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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