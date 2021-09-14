14 Eylül Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
14 Eylül 2021 Salı ?günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 14 Eylül Salı TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Eylül Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
14 EYLÜL TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Benim Kocam Yapmaz Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
22:30 Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:50 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
08:50 Kalk Gidelim
12:20 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat (Altyazılı) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:50 Yıldızların Yolu
03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet (Final)