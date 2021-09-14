14 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
14 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 14 Eylül Salı 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 14 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Küçükbakkalköy Mah,Yeni Sahra Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Aşık Veysel Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Barbaros Mah,Fetih Mah,Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Mimi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hobyar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Kemal Türkler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 20:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah,Site Mah,Tepeüstü Mah,Tatlısu Mah,Saray Mah,Namık Kemal Mah,Mehmet Akif Mah,Parseller Mah,Necip Fazıl Mah,Topağacı Mah,İnkilap Mah,Ümraniye,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Çamlık Mah,Yenişehir Mah,Yamanevler Mah,Çakmak Mah,Yukarı Dudullu Mah,Madenler Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Dumlupınar Mah,Dudullu Osb,Atatürk Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Finanskent Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah,Küçüksu Mah,Kuleli Mah,Küplüce Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Bulgurlu Mah,Kandilli Mah,Kısıklı Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Gülbahar Mah,Mecidiyeköy Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy 400Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 05:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.