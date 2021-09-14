14 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 14 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Adalar

Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Küçükbakkalköy Mah,Yeni Sahra Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Aşık Veysel Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Barbaros Mah,Fetih Mah,Esatpaşa Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi

Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Mimi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Hobyar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Kemal Türkler Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.09.2021 09:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 20:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah,Site Mah,Tepeüstü Mah,Tatlısu Mah,Saray Mah,Namık Kemal Mah,Mehmet Akif Mah,Parseller Mah,Necip Fazıl Mah,Topağacı Mah,İnkilap Mah,Ümraniye,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Çamlık Mah,Yenişehir Mah,Yamanevler Mah,Çakmak Mah,Yukarı Dudullu Mah,Madenler Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Dumlupınar Mah,Dudullu Osb,Atatürk Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Finanskent Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi

Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah,Küçüksu Mah,Kuleli Mah,Küplüce Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Bulgurlu Mah,Kandilli Mah,Kısıklı Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi

Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Su Depoları Giriş Hatlarında Yapılacak Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 14.09.2021 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Gülbahar Mah,Mecidiyeköy Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Levent-Mecidiyeköy 400Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 14.09.2021 05:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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