14 Eylül Pazartesi stanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2658700

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, BORAHAN, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, PORSUK, RİSALET, TERME, TUNA, TUNÇASLAN, YILMAZLAR, YİĞİTER, ÖMERLİ, ÜMİT sk bölgelerinde 14/09/2020 00:00:00 - 14/09/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2658796

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk bölgelerinde 14/09/2020 09:00:00 - 14/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2660709

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEHLÜL, ERSOY, GÜLAY, NURÇİN, SELMAN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YUSUFELİ, ZÜLAL, İKİZLER, ŞAHİKA sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEVELİ sk bölgelerinde 14/09/2020 09:00:00 - 14/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2661487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 14/09/2020 09:00:00 - 14/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2668366

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, EMRE, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/09/2020 10:00:00 - 14/09/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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