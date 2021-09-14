14 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 14 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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14 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 14 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

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14 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 14 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

14 Eylül Salı günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 14 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 14 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 14 Eylül 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 14 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 14 Eylül dokunulmazlık oyunu pilav yemekleri menüsü:

  • - Arpa şehriyeli pilav
  • - Domatesli pilav
  • - Patlıcanlı pilav
  • - Meyhane pilavı
  • - Mantarlı kaşarlı pilav
  • - Ciğerli iç pilav
  • - Özbek pilav

14 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 14 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

14 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün pilav çeşitleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

14 Eylül Masterchef Pilav Düellosu Şu Şekilde:

  • Arpa şehriyeli pilav : EREN - EMRE
  • Domatesli pilav : TAHSİN - BURCU
  • Patlıcanlı pilav : ATEŞ - SAFANUR
  • Meyhane pilavı : SERGEN - ŞÜKRÜ
  • Mantarlı kaşarlı pilav : DİLARA - HAMZA
  • Ciğerli iç pilav : MERT - MUSTAFA
  • Özbek pilav : MİLHAN - HASAN

14 EYLÜL PİLAV MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

  • Arpa şehriyeli pilav kazananı : Eren (Mavi takım)
  • Domatesli pilav kazananı : Tahsin (Mavi takım)
  • Patlıcanlı pilav kazananı : Safanur (Kırmızı takım)
  • Meyhane pilavı kazananı : Sergen (Mavi takım)
  • Mantarlı kaşarlı pilav kazananı :
  • Ciğerli iç pilav kazananı :
  • Özbek pilav kazananı :

Şuan durum 3-1 Mavi takım önde. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor.

KAZANAN TAKIM : - Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kazanan takım henüz açıklanmadı. Konumuzu takip edebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: 14 Eylül Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 14 Eylül Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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