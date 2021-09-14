14 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Eylül'de yaşananlar!

14 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 14 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 14 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

1812 - Fransa İmparatoru Napolyon, ordularının başında büyük bir yangının sürdüğü Moskova'ya girdi.

1829 - Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalandı.

1867 - Karl Marx'ın yazdığı Kapital'in ilk cildi yayımlandı.

1901 - ABD Başkanı William McKinley öldü ve yerine Başkan Yardımcısı Theodore Roosevelt geçti. McKinley, 6 Eylül 1901'de New York'ta fuar açarken, Polonyalı Leon Czolgosz tarafından yapılan suikast sonucunda vurulmuştu.

1908 - Osmanlı Ahrar Fırkası kuruldu.

1919 - Sivas'ta İrâde-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başlandı.

1922 - İzmir'e bağlı Bergama ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.

1923 - Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç Tren İstasyonu Yunanlardan teslim alındı.

1930 - Son Posta gazetesi Sorumlu Müdürü Selim Ragıp Emeç tutuklandı.

1933 - Türkiye ile Yunanistan Dostluk Antlaşması imzaladı.

1936 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda okutulacak "Alfabe" kitabını kabul etti. Alfabe'nin yazarları: Murat Özgün ve İlhan Gökçe.

1944 - Radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.

1954 - Fransa, Profesör Tevfik Remzi Kazancıgil'e Légion d'honneur nişanı verdi.

1956 - Akis dergisi toplatıldı.

1960 - Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela OPEC'i kurdu.

1963 - Ömür boyu hapse mahkûm eski Demokrat Parti Milletvekili Zeki Erataman, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Daha sonra Erataman'ın Yunanistan'a iltica ettiği açıklandı.

1969 - Balkan Boks Şampiyonası'nda, Seyfi Tatar ile Celal Sandal şampiyon oldu.

1970 - Filistinli gerillalar, Ürdün'ün ikinci büyük şehri İrbid'i kontrol altına aldılar.

1971 - Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın sahibi Süleyman Ege, Lenin'in "Devlet ve Devrim" kitabı nedeniyle 7,5 yıl hapse mahkûm oldu.

1972 - Aşık Mahsuni, Başbakan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı.

1974 - Sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana'nın Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü.

1980 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş teslim oldu ve Uzunada'ya gönderildi.

1980 - Sıkıyönetim Komutanlıkları'nca, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin teslim olması istendi.

1980 - Adana'da bir tank yüzbaşısı, Serdar Soyergin adlı militan tarafından öldürüldü.

1980 - Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde 12 Eylül Darbesi hakkında, "Devlet, devlet olmaktan çıkar; parlamento, on beş gün içinde seçilmesi gereken cumhurbaşkanını seçmez ve ülke baştan başa örtülü bir iç savaşın kanlı arenasına dönüşürse Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasından doğal ne olabilir ki?" yazdı.

1994 - Akşam gazetesi, Mehmet Ali Ilıcak yönetiminde tekrar yayın hayatına başladı.

1997 - Van'da gerilim hattına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu 10 asker hayatını kaybetti.

1999 - YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda baş örtüsünü yasaklayan ortak karar aldı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da baş örtüsü yasağı konuldu.

2018 - İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapım aşamasında kötü çalışma koşulları sebebiyle inşaat işçileri grev yapmaya başladı.

DOĞUMLAR

208 - Diadumenianus, Roma İmparatoru Macrinus'un oğlu (ö. 218)

786 - Memun, Abbasi Halifesi (ö. 833)

1769 - Alexander von Humboldt, Prusyalı doğa bilimci ve kâşif (ö. 1859)

1791 - Franz Bopp, Alman dilbilimci (d. 1867)

1804 - John Gould, İngiliz ornitolog ve kuş ressamı (ö. 1881)

1837 - Nikolai Vasilieviç Bugaev, Rus matematikçi (ö. 1903)

1843 - Lola Rodríguez de Tió, Porto Rikolu şair (ö. 1924)

1849 - Ivan Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1936)

1864 - Robert Cecil, İngiliz politikacı ve diplomat (ö. 1948)

1870 - Cevat Çobanlı, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1938)

1883 - Margaret Sanger, Amerikalı doğum kontrolü savunucusu ve aktivist (ö. 1966)

1898 - Hal B. Wallis, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1986)

1910 - Jack Hawkins, İngiliz oyuncu (ö. 1973)

1913 - Jacobo Arbenz Guzmán, 1951 yılından 1954 yılına kadar Guatemala'nın başkanlığını yapmıştır (ö. 1971)

1920 - Lawrence Klein, Amerikalı iktisatçı (ö. 2013)

1922 - Şükrü Gülesin, Türk millî futbolcu, teknik direktör ve spor yazarı (ö. 1977)

1923 - Semahat Geldiay, Türk zoolog (ö. 2002)

1926 - Michel Butor, Fransız yazar (ö. 2016)

1926 - I. Düşes Carmen Franco, İspanyol soylu kişilik ve düşes (ö. 2017)

1928 - Alberto Korda, Kübalı fotoğrafçı (ö. 2001)

1933 - Zoe Caldwell, Avustralyalı emektar oyuncu (ö. 2020)

1934 - Kate Millett, Amerikalı feminist yazar (ö. 2017)

1935 - Sarah Kofman, Fransız filozof (ö. 1994)

1936 - Ferid Murad, Arnavut asıllı Amerikalı doktor ve farmakolog

1937 - Renzo Piano, İtalyan mimar

1938 - Tiziano Terzani, İtalyan gazeteci ve yazar (ö. 2004) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1944 - Günter Netzer, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör

1947 - Sam Neill, İrlandalı oyuncu

1949 - Ed King, Amerikalı rock müzisyeni ve söz yazarı (ö. 2018)

1949 - Tommy Seebach, Danimarkalı şarkıcı (ö. 2003)

1951 - Volodimir Melnikov, Ukraynalı şair, nesir yazarı, besteci, bilim adamı, Ukrayna'nın Onurlu Sanatçısı

1955 - Geraldine Brooks, Avustralyalı-Amerikalı gazeteci ve yazar

1956 - Kostas Karamanlis, Yunan siyasetçi

1956 - Ray Wilkins, İngiliz millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)

1960 - Melissa Leo, Amerikalı oyuncu

1964 - Faith Ford, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1965 - Dimitri Medvedev, Rus siyasetçi

1965 - Hülya Gülşen Irmak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1967 - Jens Lien, Norveçli film yönetmeni

1971 - İclal Aydın, Türk oyuncu, yazar ve şair

1971 - Jeff Loomis, Amerikalı müzisiyen

1971 - Andre Matos, Brezilyalı şarkıcı, müzisyen ve besteci (ö. 2019)

1973 - Andrew Lincoln, İngiliz oyuncu

1973 - Vincent Cespedes, Fransız filozof ve yazar

1973 - Nas, Amerikalı rapçi ve oyuncu

1974 - Hişam El Geruc, Faslı milli atlet ve eski orta mesafe koşucusu

1974 - Sunday Oliseh, Nijeryalı millî futbolcu ve teknik direktör

1975 - Gökhan Mumcu, Türk oyuncu

1977 - Alex de Souza, Brezilyalı futbolcu

1978 - Carmen Kass, Estonyalı model ve eski siyasi adayı

1978 - Arda Öziri, Türk dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2018)

1979 - Ivica Olic, Hırvat eski millî futbolcu

1981 - Sandro Stallbaum, Alman futbolcu

1982 - SoShy, Fransız şarkıcı ve söz yazarı

1983 - Araş Burhani, İranlı millî futbolcu

1983 - Amy Jade Winehouse, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2011)

1985 - Aya Ueto, Japon şarkıcı ve oyuncu

1986 - Steven Naismith, İskoç millî futbolcu

1986 - Barış Özbek, Almanya doğumlu Türk futbolcu

1988 - Diogo Salomão, Portekizli futbolcu

1989 - Jimmy Butler, Amerikalı basketbolcu

1989 - Jessica Brown Findlay, İngiliz oyuncu

1989 - Lee Jong-suk, Güney Koreli model ve oyuncu

1990 - Douglas Costa, Brezilyalı futbolcu

1990 - Petar Filipovic, Sırp futbolcu

1991 - Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1992 - Zico, Güney Koreli rapçi, prodüktör, şarkıcı ve söz yazarı

1993 - Takaharu Nishino, Japon futbolcu

1994 - Brahim Darri, Hollandalı futbolcu

1994 - Foxy Di, Amerikalı erotik model

1994 - Gary Harris, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Hailey Anne Nelson, Amerikalı oyuncu

1994 - Daniel O'Shaughnessy, Fin futbolcu

1997 - Benjamin Ingrosso, İsveçli şarkıcı ve şarkı yazarı

ÖLÜMLER

23 - Julius Caesar Drusus, İmparator Tiberius'un tek oğlu (zehirlenerek) (d. MÖ 13)

258 - Kartaca'lı Siprianus, – Kartaca Episkoposu – Kilise Babası (d. 200)

407 - İoannes Hrisostomos/ Altın Ağızlı Yuhanna, Kilise Babası (d. 349)

585 - Bidatsu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 30. imparatoru (d. 538)

775 - V. Konstantinos, Bizans İmparatoru (d. 718)

786 - El Hadi, Abbasi Halifesi (d. 764)

891 - V. Stephanus, 885 ile 891 yılları arasında papa

1146 - İmadeddin Zengi, Büyük Selçuklular'ın Musul ve Halep Atabeyi ve Zengi Hanedanı'nın kurucusu (d. 1085)

1164 - Sutoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 75. imparatoru (d. 1119)

1321 - Dante Alighieri, İtalyan ozan ve politikacı (d. 1265)

1487 - Mara Hatun, Sırp despotu Durad Brankovic'in kızı, Osmanlı padişahı II. Murad'ın eşi (d. 1416)

1523 - VI. Hadrianus, Hollandalı Papa (d. 1429)

1712 - Giovanni Domenico Cassini, İtalyan matematikçi ve astronom (d. 1625)

1821 - Heinrich Kuhl, Alman doğabilimci ve zoolog (d. 1797)

1851 - James Fenimore Cooper, Amerikalı yazar (d. 1789)

1852 - Arthur Wellesley, Britanyalı asker ve devlet adamı (d. 1769)

1901 - William McKinley, ABD'nin 25. Başkanı (d. 1843)

1916 - José Echegaray y Eizaguirre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1832)

1926 - Rudolf Christoph Eucken, Alman felsefeci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1846)

1926 - John Louis Emil Dreyer, Danimarkalı-İrlandalı astronom (d. 1852)

1927 - Isadora Duncan, Amerikalı dansçı (d. 1877)

1927 - Hugo Ball, Alman yazar ve şair (d. 1886)

1936 - Irving Thalberg, Amerikalı film yapımcısı (d. 1899)

1937 - Tomáš Garrigue Masaryk, Çekoslovakya'nın kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı (d. 1850)

1959 - Wayne Morris, Amerikalı oyuncu (d. 1914)

1966 - Gertrude Berg, Amerikalı aktris, senarist ve yapımcı (d. 1899)

1966 - Cemal Gürsel, Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1895)

1979 - Nur Muhammed Terakki, Peştun asıllı Afgan siyasetçi (d. 1913)

1982 - Beşir Cemayel, Lübnan Devlet Başkanı (bombalı saldırıda) (d. 1947)

1982 - Grace Kelly, Amerikalı aktris ve Monako Prensesi (d. 1929)

1984 - Richard Brautigan, Amerikalı yazar (d. 1935)

1984 - Janet Gaynor, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1906)

1991 - Julie Bovasso, Amerikalı oyuncu (d. 1930) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1998 - Mehmed Kemal Kurşunlu, Türk gazeteci, yazar ve şair

1998 - Yang Shangkun, 1988-1993 yılları arasında Çin'in 4. devlet başkanı olarak görev yapmış Çinli siyasetçi (d. 1907)

1999 - Charles Crichton, İngiliz film yönetmeni (d. 1910)

2001 - Stelio Kazancidis, Yunan şarkıcı (d. 1931)

2005 - Robert Wise, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1914)

2009 - Patrick Swayze, Amerikalı oyuncu, dansçı ve şarkı sözü yazarı (d. 1952)

2010 - Muhammed Arkoun, Berberi asıllı Cezayirli modernist İslam düşünürü (d. 1928)

2011 - Rudolf Mössbauer, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)

2012 - Winston Rekert, Kanadalı oyuncu (d. 1949)

2014 - Angus Lennie, İskoç oyuncu (d. 1930)

2015 - Corneliu Vadim Tudor, Rumen aşırı sağcı siyasetçi, yazar, gazeteci ve şair (d. 1949)

2016 - Eduard Gusev, Rus bisiklet yarışçısı (d. 1936)

2016 - Kim McGuire, Amerikalı oyuncu ve doblör (d. 1955)

2017 - Marcel Herriot, Fransız piskopos (d. 1934)

2017 - Djibo Leyti Kâ, Senegalli sosyalist siyasetçi ve eski bakan (d. 1948)

2017 - Otto Wanz, Avusturyalı eski ağır siklet boksör ve profesyonel güreşçi (d. 1943)

2018 - Alan Abel, Amerikalı komedyen, yapımcı ve yazar (d. 1924)

2018 - Anneke Grönloh, Hollandalı şarkıcı (d. 1942)

2018 - Said Kengerani, İranlı aktör (d. 1954)

2018 - Zienia Merton, İngiliz oyuncu (d. 1945)

2018 - Sacit Seldüz, Türk basketbolcu, voleybolcu ve antrenör (d. 1924)

2019 - Jean Heywood, İngiliz oyuncu (d. 1921)

2020 - Sei Ashina, Japon aktris (d. 1983)

2020 - Sadek Bachchu, Bangladeşli sinema oyuncusu (d. 1955)

2020 - Fer, İspanyol çizgi roman sanatçısı ve yazar (d. 1949)

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