14 Eylül'de Dijital Oyun Heyecanını Yaşayın!



7'den 70'e dünyada olduğu gibi Türkiye'de milyonlarca insanı tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyunlar oynamak, yenilikleri takip etmek, e-spor yarışmalarını izlemek için hafta sonunda İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan GameX 2017 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı sizleri bekliyor.

100'ü yerli ve yabancı dijital eğlence ve oyun firmasının katıldığı fuarda ayrıca sektöründe dünyanın en ünlü markaları en yeni oyunlarını da muhteşem görsel şovlarla tanıtıyorlar. Robot Savaşlarını yerinde izlemek, heyecan fırtınası Drone Ligini takip etmek, en yeni oyunları oynamak ve çeşitli hediyeler kazanmak istiyorsanız hafta sonunda gamex 2017 tam size göre bir fırsat sunuyor. Fuarda ayrıca dijital oyun kahramanlarının birebir canlandırıldığı Cosplay sanatçıları ile Cosplay yarışmaları da eğlenceyi bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı'nın etkinlikleri arasında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2017'ye katılmak istiyorsanız, 10 TL'ye biletlerinizi www.gamex.com.tr, www.biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilirsiniz. İş Bankası Maximum Kart ile alınacak online ziyaretçi biletleri ise yüzde 50 indirimli.