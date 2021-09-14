14 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

04:40 Teknik Analiz

06:35 Süper Lig Özetler

06:50 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Adanaspor A.Ş. - Menemenspor A.Ş.

08:40 Süper Lig Özetler

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Olimpiyat Ateşi

10:00 % 100 Futbol

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:00 Gündem Futbol

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Hafta Sonu

16:55 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

17:45 % 100 Futbol Devre Arası

18:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

19:00 % 100 Futbol

19:55 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü

23:15 Teknik Analiz

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