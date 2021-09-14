14 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31598 sayılı Resmi Gazete - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31598 sayılı Resmi Gazete

Haberler.com - Haberler | Gündem
14 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31598 sayılı Resmi Gazete

14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
14 EYLÜL SALI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÖNETMELİKLER

–– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği

–– Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/27524 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım Özge Özpirinçci
Spor Diego Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 14 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31598 sayılı Resmi Gazete - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:32:09. #1.17#