14 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31598 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

14 EYLÜL SALI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÖNETMELİKLER

–– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği

–– Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/27524 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Haberler.com - Gündem