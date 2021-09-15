14 Eylül 2021 Haberleri
14 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur' sorusuna çarpıcı cevap: Görüşürüm
- Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
- Mustafa Sarıgül'den kafa karıştıran açıklamalar: Ofsaytı kaldıracağız
- Kuaför sırasında husumetlisini görünce silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
- İki küçük kız çocuğunu inşaatta taciz eden sapık tutuklandı
- Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum
- 30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü
- Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali
- Çağla Şıkel'den 'Hamile kalıp, çocuk aldırdı' söylentisine yanıt: Zihini eğitmemiş herkes senaryo uydurma kurbanıdır
- iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatı Apple tarafından açıklandı
- Acun Ilıcalı, 'EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum' diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık
- Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz
- Ronaldo yerle bir oldu! Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, deplasmanda Young Boys'a 2-1 yenildi
- 'Dayak yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cansız bedeni bulundu
- Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış
- Sergen Yalçın'ın 'Kanalı aç' talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler
- Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı
- İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konser sahnelerine geri dönüyor
- Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti
- Nefes kesen video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti
- Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak
- Apple, iPhone 13'ü tanıttı! İşte yeni modeller ve fiyatları
- Kapısına yazılan ırkçı söylemleri iltica edebilmek için kendisinin yazdığı ortaya çıktı
- Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi
- Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı
- Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü
- Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti
- Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı
- AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak
- Yavru kediyi tekmeleyerek ezen cani adam, dakikalarca can vermesini izledi
- Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 gözaltı
- Tam oturacağı sırada gördü! Motosikletten çıkan yılanın eliyle başından sıkarak kaldırdı
- A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor
- Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı
- Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü
- Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı
- Bodrum'da köpek balığı telaşı! Bota atlayıp yanına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri