14 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 Maç Saati

07:15 Maç Saati

09:00 Yeni Gün

11:00 Geniş Özet: Trabzonspor - Galatasaray

11:30 Geniş Özey: Galatasaray - Trabzonspor

12:45 Derbi Klip: Trabzonspor - Galatasaray

13:45 Derbi Quiz

14:00 Arşiv Süper Lig

14:45 Derbi Quiz

15:00 Beın Süper Lig

17:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor

17:45 beIN Süper Lig

18:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Galatasaray

20:45 beIN Süper Lig

21:00 Trabzonspor - Galatasaray

22:00 beIN Süper Lig

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