14 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Eylül 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 Maç Saati
07:15 Maç Saati
09:00 Yeni Gün
11:00 Geniş Özet: Trabzonspor - Galatasaray
11:30 Geniş Özey: Galatasaray - Trabzonspor
12:45 Derbi Klip: Trabzonspor - Galatasaray
13:45 Derbi Quiz
14:00 Arşiv Süper Lig
14:45 Derbi Quiz
15:00 Beın Süper Lig
17:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor
17:45 beIN Süper Lig
18:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Galatasaray
20:45 beIN Süper Lig
21:00 Trabzonspor - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig