14 Eylül 2020 Haberleri
14 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
15.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:20
- DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi
- Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu
- Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV söylentilerine yanıt: Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak
- NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu
- Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti
- Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek
- Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
- Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı
- Pazar yerinde öfkeli bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 4 yerinden bıçaklandı
- Kadıköy-Kozyatağı metro şantiyesinde hafriyat çeken vinç sepeti düştü: 2 yaralı
- İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi
- İspanyol ekibi Celta Vigo'nun binasında yangın çıktı
- Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu
- İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor
- Bakan Koca, MHP lideri Bahçeli'ye kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti
- Karadeniz müziğinin sevilen ismi 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı
- Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı
- Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı
- Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı
- Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu
- Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı
- Afrin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
- Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
- Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor
- Show TV'deki 'Arıza' dizisinde Van'a 'Dağ başı' denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü
- İsmail Kizek, pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerindeki etkisi anlattı
- Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı
- 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi
- Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak
- Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti
- Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız
- Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 11 ölü, 40 yaralı
- Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı
- Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti
- ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi
- CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının 'Neden yıllarca bekledin?' sorusuna bu yanıtı verdi
- Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu
- 7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
- Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti