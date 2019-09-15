14 Eylül 2019 Haberleri
14 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
15.09.2019 00:18
- Davutoğlu cephesinden Bahçeli'nin 'serok' sözlerine yanıt geldi
- Maçın başında kırmızı kart gören Domagoj Vida'ya ceza kapıda
- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Maçta kural hatası olabilir
- Marius Sumudica: Bugün maç 9-2 bitseydi normaldi
- Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün
- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi
- AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan 'AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor' iddiası
- Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
- Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: ABD iyi ki zamanında bize o İHA'ları vermemiş, şimdi en iyilerini yapıyoruz
- Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
- Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı
- 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
- Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
- Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı!
- Chelsea, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 5-2 yendi
- Edin Visca gollerine devam ediyor
- Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu
- Alexandru Epureanu 6 ay sonra formasına kavuştu
- 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
- Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a İtalya'dan teklif geldi
- Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?
- Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü
- Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda ameliyat edildi!
- Gazişehir Gaziantep'in ismi değişiyor
- 'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü tuttu
- SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti
- Liverpool evinde Newcastle United'ı yendi, 5'te 5 yaptı!
- Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü!
- Ak Partili Canikli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ekmeğe zam eleştirisi: 8 yılda yapılmayan zammı İmamoğlu 1 günde yaptı
- Real Madrid 5 gollü maçta evinde Levante'yi mağlup etti!
- İngiliz manken Danielle Lloyd, estetik yaptırdığı kliniğin balkonunda karnındaki kan torbalarıyla dikkat çekti
- Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti
- Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde 'Maymuncuk' geçen yanıt
- Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi
- Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor
- Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı: 300 bin liralık desteğin 90 bin lirası geri ödenecek
- Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu
- Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı
- 2002 yılından beri Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı