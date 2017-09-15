14 Eylül 2017 Haberleri
14 Eylül 2017 Manşet Haberleri.
- Atiker Konyaspor, Marsilya'ya 1-0 Yenildi
- Önce Karısı ile Baldızını Öldürdü Sonra Kendi Kafasına Sıktı!
- Amerikalıların Yarısından Fazlasının Bin Doları Bile Yok
- Almanya, Geçen Yıl İzin Vermediği 'PKK Festivali'ne Bu Yıl İzin Verdi
- Polis Müdüründen HDP'li Vekile: Yemininize Sadık Kalın, Kanunlara Uyun!
- Hollanda'da FETÖ'cü İş Adamları Teker Teker Vuruluyor
- Medipol Başakşehir, Ludogorets'le Golsüz Berabere Kaldı
- Herakles Lahdi, 57 Yıl Aradan Sonra Yeniden Antalya'da!
- HDP'nin Diyarbakır Mitingine Valilikten İzin Çıktı
- ABD Askeri Üssünde Patlama: 15 Yaralı
- MHP Tekirdağ İl Başkanlığı'ndan 'İstifa' Açıklaması: Tamamen Yalan!
- 'HERO' Tişörtü Giyen FETÖ'cüden Pişkin Savunma: Akşam İzleyince Güldüm
- Trump'tan Yeni Gaf: Kasırga Nedeniyle Ölenlerin Sayısı Çok Az!
- 65 Yaşındaki Çiftçiye, Damgasız Sattığı 15 Yumurta İçin 15 Bin Lira Ceza Verildi
- Tam Bir Skandal! Şanlıurfa'da Özel Bir Hastanenin Yeni Doğan Servisine Fare Girdi
- Genç Bir Kızı, Sokak Ortasında Eliyle Taciz Eden Şahıs Tutuklandı!
- FETÖ'cü Akın Öztürk, Gözaltındayken 'İsrail Bizi Sattı' Diye İsyan Etmiş
- Hatay'da Sınır Bölgesine Obüs Sevkiyatı Yapıldı!
- Amerikan Kelebeği, Vatandaşı Bezdirdi: Yeşil Düzce, Kurtlu Düzce Oldu
- Ağrı'da, Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Öldürüldü
- Çaldıkları Papağan, Hırsızları Yakalattı!
- İstanbul'da Okul Saatlerine Yeni Ayarlama! Dersler En Erken 08:00'de Başlayacak
- Hakkari'de Kışa Hazırlık Yapan PKK'lılara Büyük Darbe!
- Barzani: Bağımsızlık Referandumunun Ertelenmesi İçin Sunulan Alternatifleri Değerlendireceğiz
- Eşini Özel Danışmanı Yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Kasman Görevden Alındı
- Yeterlilik Belgesi Tüm Şoförler İçin Zorunlu Oldu
- 2 Kritik Açıklama! Okul Saatlerinde Yetki Valide, Servislerle İlgili Yasa Değişikliği Gündemde
- Polis Şiddeti Kamerada; Kadını Kucağındaki Çocuğuyla Birlikte Yere Attı
- Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesi, Tunceli'de Toprağa Verildi
- Fitch, Türkiye'nin Yıl Sonu Büyüme Tahminini 4,7 Olarak Belirledi
- Belçika'dan Skandal Karar! 36 PKK'lı Teröristi Terörden Yargılamayacaklar
- Irak'ta Eş Zamanlı İntihar Saldırıları: En Az 50 Ölü, 80'den Fazla Yaralı
- Asistan Kızı Rahatsız Eden Mehmet Ali Erbil, Türk Malı'ndan Kovuldu
- Eşekler Turizmi Canlandırdı
- PFDK, Olaylar Nedeniyle Fenerbahçe'ye Tribün Kapatma Cezası Verdi
- Halay Çekerken Kalp Krizi Geçiren Talihsiz Adam Hayatını Kaybetti
- Yerli Hamsinin Kilosu 15 Lira
- Bolu'da 400 MHP Üyesi İstifa Etti
- Safkan Atlara İthalat İzni Verildi
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Tuğluk'un Annesinin Cenazesinde Yaşanan Olaylara Tepki: Kabullenmek Mümkün Değil