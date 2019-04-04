14. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı

- Fuar alanına girenlerden detaylar

Kitap fuarına akın eden kalabalık

Kitapları inceleyen insanlar

Fuar alanında kitap satın alanlar

Kitap raflarından detaylar Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Kitap Fuarı, dünkü açılışının ardından bugün de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 21 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla açılan 14. Uluslararası Kitap Fuarı'nda yaklaşık 1 milyon eser kitapseverle buluşturuluyor.

14. Uluslararası Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverlere açık olacak.

Kaynak: AA