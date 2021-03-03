Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. Zirvesi'ne çevrimiçi katılacak
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Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. Zirvesi'ne çevrimiçi katılacak

03.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:35
Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. Zirvesi'ne çevrimiçi katılacak

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14'üncü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 4 Mart'ta çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14'üncü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 4 Mart'ta çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14'üncü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 Mart'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi ile Enerji Şartı'nın Genel Sekreterleri iştirak edecek.

"Kovid-19 Sonrası Dönemde Bölgesel Ekonomik İşbirliği" temasıyla düzenlenecek Zirve'de, küresel üretim merkezleri arasında köprü görevi gören, tedarik zincirlerinin kavşak noktalarından birinde bulunan coğrafyadaki en köklü ekonomik işbirliği kuruluşlarından olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılmasına dair görüş alışverişinde bulunulacak.

Salgınla mücadelede ve salgın sonrası dönemde Teşkilat bünyesinde atılabilecek adımların eşgüdümü ile ileriye yönelik ekonomik işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularının da zirve sırasında ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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