14 ekim pazartesi dha spor gündemi

14.10.2019 09:34

Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu

"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak"

"İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır" " Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum"

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIH Grubu21.45 İzlanda-Andorra21.45 Moldova-Arnavutluk21.45 FRANSA-TÜRKİYEA Grubu21.45 Kosova-Karadağ21.45 Bulgaristan-İngiltereB Grubu21.45 Ukrayna-Portekiz21.45 Litvanya-Sırbistan

BEŞİKTAŞDün izin yapan Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇEDünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

CİMNASTİK18.40 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.

BOKS

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri yurda dönecek.

Kaynak: DHA