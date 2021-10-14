14 Ekim bugün Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef kim kazandı?
Masterchef Türkiye'de dün akşam birbirinden farklı döner tarifleri yapıldı. Tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner ve iskender tarifleriyle büyük beğeni toplayan takımların kazananları da belli oluyor. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? 14 Ekim Masterchef hangi takım kazandı? Bu akşam ise yarışmacılar Mardin'de 9 farklı tarif yaptı. Tadım yapanlar ise bu sefer jüriler değildi. Peki, hangi takım kazandı?
Masterchef takım oyununu kim kazandı? 14 Ekim Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bugün birbirinden farklı yöresel lezzetler yapılıyor. Verilen tarifleri en güzel yapan takım, avantajlı konuma geçecek.
14 EKİM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım 18-3 önde devam ederken kazanan takım ise belli oldu. Mavi takım bugün kazanan takım oldu.
Şiveydiz: Mavi takım kazandı
Yumurtalı Köfte: Mavi takım kazandı.
Duvaklı Pilav: Mavi takım kazandı.
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