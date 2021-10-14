14 Ekim bugün Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef kim kazandı?

Masterchef takım oyununu kim kazandı? 14 Ekim Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bugün birbirinden farklı yöresel lezzetler yapılıyor. Verilen tarifleri en güzel yapan takım, avantajlı konuma geçecek.

14 EKİM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım 18-3 önde devam ederken kazanan takım ise belli oldu. Mavi takım bugün kazanan takım oldu.

Şiveydiz: Mavi takım kazandı

Yumurtalı Köfte: Mavi takım kazandı.

Duvaklı Pilav: Mavi takım kazandı.

Haberler.com - Gündem