14 Ekim 2020 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Yağmur yağacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

14 Ekim 2020 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Yağmur yağacak mı?

14.10.2020 05:37 | Son Güncelleme: 14.10.2020 05:41
14 Ekim 2020 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 14 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre yurt genelinde fırtına veya lodos görülmüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

14 Ekim tarihinde yapılan uyarılar bugün için geçerli değil. Haritada her yerin yeşil olduğu ve hava durumunda zorlu bir hava durumu olmayacağı görülüyor.

14 EKİM 2020 İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 24 derece olacak. En düşük ise 18 derece olacak. Parçalı bulutlu olacak olan İstanbul'da lodos beklenmiyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağışlar bekleniyor ancak herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Hava sıcaklığı gün içinde en düşük 24 derece en yüksek 27 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 33 dereceye kadar çıkıyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde yağmur görünüyor. Orta ve Doğu kesimlerinde ise hava güneşli.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürüyor, sıcaklık 30-32 derecelerde, Karadeniz geneli güneşli ve sıcak, 27-30 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece..

İlgili Haberler

8 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?
8 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?
9 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!
9 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!
10 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!
10 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Emrah Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Vitor Hugo Şenol Güneş Josef De Souza Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız İzmir Alkol Apple
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 14 Ekim 2020 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Yağmur yağacak mı? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 05:41:54. #1.15#
title